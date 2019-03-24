Kanseri önleyen mucizevi besin aronya! Aronya meyvesinin faydaları nelerdir?
Kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan aronya meyvesi başta kanserli hücreleri yok etmek üzere birçok derde deva oluyor. Ülkemizde de yeni yeni üretilmeye başlanan bu meyve içeriğindeki antioksidan sayesinde vücudu adeta yeniliyor. Peki aronyanın faydaları nelerdir? Aronya hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar...
Aronya meyvesi içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir.Yapılan araştırmalara göre aronya meyvesi kanserli hücreleri yok edebiliyor. Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbi tedavilerde kullanılıyor. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU ARONYA
Aronya meyvesi bilinen en yüksek antioksidan,ORAC ve OPC değerlerine sahiptir. Stres, çevre kirliliği ve günlük hayatta yaşanan olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan vücudun zarar görmüş hücrelerini yeniler. Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan vücudunun gün boyu dinç kalmasını sağlar.
Gece ise yatmadan önce içildiğinde rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur. Metropol çağda giderek artan hastalıklara karşı adeta mucize olan aronya meyvesi bağışıklık sitemini güçlendirir. Yapılan bazı araştırmalarda aronya meyvesinden ilaç elde edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunmamıştır. Nedeni ise; aronya meyvesinde bulunan güçlü antioksidanlar işlem gördüklerinde etkilerinin ortadan kalkmasıdır. Uzmanlar bu yüzden aronyayı suyu çıkartılarak ya da direk tüketilmesinin daha önemli olduğunu vurguluyor.
ARONYANIN FAYDALARI NELERDİR?
- Vücuda çevresel koşullar nedeniyle ve sağlıksız beslenme ile giren serbest radikalleri temizleyerek hücrelerin kısa sürede yenilenmesine destek sağlar.
- Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı adete kalkan oluşturur. Buna bağlı da gelişen bazı ruhsal komplikasyonları bile önler. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik strese karşı etkili bir meyvedir.