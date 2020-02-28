Kansere yakalanıldığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Bunlar başınıza geliyorsa...
Kanser son yılların en çok korkulan hastalıklarından biri. Ne yazık ki 7'den 70'e herkeste görülebiliyor. Sonucu alınabilecek bir tedavi için erken teşhis şart. Bunun için de kanserin belirtilerini bilmek gerekiyor. Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Açıklanan bu listeye göre pek çoğumuzun umursamadığı ufak tefek belirtiler kanser belirtisi. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...
28.02.2020 16:10
- Son Güncelleme: 28.02.2020 16:10
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