Bilim insanları açıkladı! Filleri bile sakinleştiren bitki... Faydaları say say bitmez
Büyüklerimiz sağlık mutfakta der ama bizler inanmayız... Günlük hayatımızda kullandığımı veya kullanmadığımız pek çok besin şifa deposu. Atalarımızın günümüz ilaçları keşfedilmeden önce antibiyotik olarak kullandıkları şifa dolu besinleri sizin için derledik. İşte hepsi kendisine özgü faydaları olan o besinler.
Kefir
Sayısız faydası bulunan bu probiyotik süper gıda; kolesterolü dengeler, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, mide ve bağırsak hastalıklarına ilaç gibi gelir, kolon kanserini önler, vücudumuzu toksinlerden arındırır, yağ yakımını hızlandırır, böbrek hastalıklarından korur, mantara ve kalp hastalıklarına iyi gelir. Sedef ve egzamayı tedavi eder, kalbi korur, hücreleri ve cildimizi yeniler, kırışıklıkları yok eder, ishale iyi gelir, uyku sorununu engeller, migrene en iyi çözümlerden biridir. Depresyon sürecinde en iyi yardımcıdır! Kadınlar için regl dönemindeki ağrıları hafifletir, kansızlığa iyi gelerek karaciğer hastalıklarını tedavi eder.
Darı
Darı, yorgunlukla mücadele eder, astımla savaşır, ruhsal sıkıntılara iyi gelir, soğuk algınlığına karşı korur, göğüs hastalıklarını tedavi eder. Özellikle et yemeyenler için protein kaynağı olan darı; antioksidan içeriğinden dolayı diyabeti önlemeye yardımcı olur, çölyak hastaları için kurtarıcıdır, tok tuttuğu için ekmek görevi görür. Kalp hastalıklarını korur, kanser riskini azaltır. Ateş ve ishali engeller, saç dökülmesini durdurur.
Greçka (Karabuğday)
Kansere karşı korur ve yüksek miktarda protein içerir. Et yerine geçer, lif oranı yüksek olduğu için tok tutar ve sindirimi kolaylaştırır. Kolesterolü dengeler, potasyum oranı fazla olduğu için tansiyonu kontrol altına alır. Kan şekerini dengeleyerek açlık hissini yok eder. Antioksidan özelliği sayesinde bağırsakları temizler ve kolon kanserine karşı korur. Saçların ve tırnakların sağlıklı ve güçlü uzamasını sağlar, ciltteki kırışıklıkları engeller, yaşlanmayı önler. Karaciğer dostudur. Aşırı terlemeyi engeller ve vücuttaki iltihapları kurutur. Diyabet riskini ciddi bir oranda düşürür, burun kanamasını iyileştirir.
Türk Kahvesi
Depresyon riskini azaltır, beyin fonksiyonlarını güçlendirir, dikkatimizi daha uzun süre toplamamızı sağlar. İçerdiği kafein, niasin, mikro elementler ve anti-oksidan sayesinde metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır, enerji verir, tatlı ihtiyacını yok eder, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, hücreleri genç tutar, kanser ve diyabetle savaşır. Güzellik maskelerinde de sıklıkla tercih edilir.