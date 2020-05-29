Haberler Galeri Sağlık Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

Tüm dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme yol açan hastalık olan kanserin çoğu ülkede görülme sıklığı artıyor. Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığından korunmak için yapılacak birçok şey var. Vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA'yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Yani kansere karşı korunmak için beslenme kurallarına dikkat etmek, kansere iye gelen besinler tüketmek şart. Peki kansere karşı koruyan, kansere iyi gelen besinler neler? İşte onlardan bazıları.

29.05.2020 12:34 - Son Güncelleme: 29.05.2020 12:37
Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

Günümüzün en önemli hastalıkları arasında yer alan kanserden korunmak için öncelikle yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların başında da doğal kanser önleyici besinlerin mucizevi gücünden yararlanmak geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLER
Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir.

Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.

Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

PAZI DNA HASARINI ONARIR
Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir.

Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor

DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu besinler tam bir şifa deposu: Kansere savaş açıyor... Kansere iyi gelen besinler nelerdir?
Bu besinler tam bir şifa deposu: Kansere savaş açıyor... Kansere iyi gelen besinler nelerdir?