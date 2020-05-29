Kansere karşı iyi gelen, koruyan besinler neler? DNA'yı güçlendiriyor, ilaç kullanımına gerek kalmıyor
Tüm dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme yol açan hastalık olan kanserin çoğu ülkede görülme sıklığı artıyor. Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığından korunmak için yapılacak birçok şey var. Vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA'yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Yani kansere karşı korunmak için beslenme kurallarına dikkat etmek, kansere iye gelen besinler tüketmek şart. Peki kansere karşı koruyan, kansere iyi gelen besinler neler? İşte onlardan bazıları.
29.05.2020 12:34
- Son Güncelleme: 29.05.2020 12:37
SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLER
Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir.
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