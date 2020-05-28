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Bu besinler tam bir şifa deposu: Kansere savaş açıyor... Kansere iyi gelen besinler nelerdir?

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanserden biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, bazı besinler de buna yardımcı oluyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak niteledi. Peki kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kansere iyi gelen şifa deposu o besinler...

28.05.2020 23:26 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





