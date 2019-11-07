Kanser uzmanlarından ev yapımı yoğurt açıklaması Eğer ev yapımı yoğurt yerseniz...

Dünyanın en ölümcül hastalığı olan kanserin tedavisi için çalışan uzmanlar, önemli besin kaynaklarını da incelemeye devam ediyor. Hiç şüphesiz evde yapılan yoğurt ile marketlerden hazır aldığımız yoğurtlar arasında oldukça fark bulunuyor. Kanser uzmanları da ev yoğurdu ve hazır yoğurt konusunda uyarılarda bulundu. Kemik ve diş sağlığı için yoğurt yenmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yoğurdun kanserle mücadeledeki etkisinden bahsetti. İşte kanser uzmanlarının çalışmaları sonrası ortaya çıkan fark..

07.11.2019 16:40 - Son Güncelleme: 07.11.2019 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





