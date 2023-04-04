Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...
Araştırma, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
04.04.2023 12:50 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:50
Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.
Bilim insanları, kanserli hücreleri sağlıklı hücrelerden ayırt edebilmesini sağlamak için Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğitti.
Karıncalar İnsan Kanserli Hücrelerini Koklayarak Bulabilir
Fransa'da yapılan araştırmalar, Formica Fusca türü karıncaların insan kanserli hücrelerini koklayarak bulabileceğini ortaya koymaktadır.