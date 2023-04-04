RAMAZAN İMSAKİYE
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Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Araştırma, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

04.04.2023 12:50 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:50
Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.

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Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Bilim insanları, kanserli hücreleri sağlıklı hücrelerden ayırt edebilmesini sağlamak için Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğitti.

Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Köpeklerin eğitiminin aksine, karıncaların öğrenme süresi kısadır ve maliyeti daha düşüktür. Ayrıca, karıncalar kanser teşhisinde biyodektör olarak kullanılabilecekleri belirtilmektedir.

Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Bu yazıda, Fransa'da yapılan bu araştırmanın detayları açıklanacak ve karıncaların kanser teşhisinde potansiyel kullanımı tartışılacaktır.

Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Son derece verimli ve çok ucuz...

Karıncalar İnsan Kanserli Hücrelerini Koklayarak Bulabilir

Fransa'da yapılan araştırmalar, Formica Fusca türü karıncaların insan kanserli hücrelerini koklayarak bulabileceğini ortaya koymaktadır.

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