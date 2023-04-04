İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! Ramazan'da bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor!
Kilo problemi bazı insanlarda Ramazan ayında daha çok artıyor. Oruç açarken çok ve sağlıksız beslenenler ve mideye birden yüklenenler daha sonra tartıya çıktıklarında bir hayli üzen sayılar görebiliyor. İbn-i Sina meğer reçeteyi çoktan vermiş. Vücutta yağ bırakmıyor! İşte 7 adımda fit görünüme kazanmanın yolları.
04.04.2023 11:11 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:11
Ramazan'da sporsuz, diyetsiz kilo verdiriyor! Bu listeye uyan yaza fit girecek! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadan zayıflamak mümkün. Peki nasıl? İşte 7 adımda 50 kiloya düşüren o liste...