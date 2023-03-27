Kanser riskini sıfıra indiriyor! Çinko, magnezyum, kalsiyum, A B ve C vitamini ne ararsan var! Bunu her gün tüketenin başı bile ağrımayacak...
Herkesin korktuğu rahatsızlıklar arasında yer alan kanser hastalığı, sinsice ilerlemesi nedeniyle kolay kolay fark edilemez. Birçok nedene bağlı olarak gelişen kansere yakalanmamak için bu besinleri tüketmek işinize yarayabilir. İşte düzenli tüketildiği takdirde kanseri önleyecek mucizevi besinler...
Uzmanlar, beslenme rutinine eklenen bazı besinlerin kanser hücresinin gelişimini önlediğini belirtiyor. İşte kanseri önleyen mucize besinler...
PAZI
Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.
MUCİZE BESİN SARIMSAK
Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır.
BROKOLİ
Brokoli, yüksek düzeyde başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir, yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltabilir. Buna ek olarak diyabetin verdiği zararı azaltmada oldukça etkilidir.