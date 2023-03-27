Kanser riskini sıfıra indiriyor! Çinko, magnezyum, kalsiyum, A B ve C vitamini ne ararsan var! Bunu her gün tüketenin başı bile ağrımayacak...

PAZI

Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.