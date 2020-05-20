Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...
Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Alkol, ilaç gibi zararlı maddeleri temizler; yediklerimizi vücudumuzun kullanabileceği besin maddelerine çevirir; kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir; demir, vitamin ve yağ ve şeker gibi enerji kaynaklarını depolar. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için, birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlayan karaciğerin de sağlıklı olması gerektiğinin önemini vurguluyor. Karaciğerin yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...
20.05.2020 17:34
- Son Güncelleme: 20.05.2020 17:38
Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.
Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.
"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"
En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.
"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"
Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.