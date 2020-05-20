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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Alkol, ilaç gibi zararlı maddeleri temizler; yediklerimizi vücudumuzun kullanabileceği besin maddelerine çevirir; kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir; demir, vitamin ve yağ ve şeker gibi enerji kaynaklarını depolar. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için, birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlayan karaciğerin de sağlıklı olması gerektiğinin önemini vurguluyor. Karaciğerin yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...

20.05.2020 17:34 - Son Güncelleme: 20.05.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





