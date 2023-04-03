1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

Kabızlık sorunu özellike oruç tutarken birçok kişinin başına gelen rahatsız edici durumlar arasında yer alıyor. Uzun süre aç ve susuzluğa bağlı olarak gelişen bu durum için bağırsaklarınızı motora çevirecek besinleri derledik. İşte kabızlığa iyi gelen besinler....