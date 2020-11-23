Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca kişiye bulaştı ve binlerce kişiyi öldürdü. ABD başta olmak üzere birçok ülkede pandemi yeniden zirveye çıkarak korku salmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Phizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu müjdesini Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci duyurmuştu. Fakat bu aşının dünyaya dağıtımında sorun olabileceği iddiaları çokça konuşuldu. Çünkü aşının taşıması yapılırken en az -70 derecede saklanmalı konusu vardı. Fakat Oxford'un geliştirdiği aşıda koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak. Çünkü Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü. İşte detaylar...
23.11.2020 22:54
- Son Güncelleme: 23.11.2020 22:57
Geçtiğimiz günlerde Phizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu müjdesini Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci duyurmuştu. Fakat bu aşının dünyaya dağıtımında sorun olabileceği iddiaları çokça konuşuldu. Çünkü aşının taşıması yapılırken en az -70 derecede saklanmalı konusu vardı.
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