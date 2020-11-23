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Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca kişiye bulaştı ve binlerce kişiyi öldürdü. ABD başta olmak üzere birçok ülkede pandemi yeniden zirveye çıkarak korku salmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Phizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu müjdesini Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci duyurmuştu. Fakat bu aşının dünyaya dağıtımında sorun olabileceği iddiaları çokça konuşuldu. Çünkü aşının taşıması yapılırken en az -70 derecede saklanmalı konusu vardı. Fakat Oxford'un geliştirdiği aşıda koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak. Çünkü Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü. İşte detaylar...

23.11.2020 22:54 - Son Güncelleme: 23.11.2020 22:57
Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca kişiye bulaştı ve binlerce kişiyi öldürdü. ABD başta olmak üzere birçok ülkede pandemi yeniden zirveye çıkarak korku salmaya devam ediyor.

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Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Geçtiğimiz günlerde Phizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu müjdesini Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci duyurmuştu. Fakat bu aşının dünyaya dağıtımında sorun olabileceği iddiaları çokça konuşuldu. Çünkü aşının taşıması yapılırken en az -70 derecede saklanmalı konusu vardı.

Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Fakat Oxford'un geliştirdiği aşıda koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak. Çünkü Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü.

Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Oxford ve Astrazeneca işbirliğiyle üretilen aşı sayesinde, koronavirüs salgınını sona erdirmeye bir adım daha yaklaştı.

Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı ilk aşı Pfizer ve BioNTech işbirliği ile geliştirilmişti.

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