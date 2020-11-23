Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü

Geçtiğimiz günlerde Phizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu müjdesini Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci duyurmuştu. Fakat bu aşının dünyaya dağıtımında sorun olabileceği iddiaları çokça konuşuldu. Çünkü aşının taşıması yapılırken en az -70 derecede saklanmalı konusu vardı.