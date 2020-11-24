Aslan balığının zehri erkeklerde iktidarsızlıklara çözüm olacak

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz (31), Akdeniz'de istilacı tür olarak bilinen aslan balığı zehrinin kalp, iskelet ya da düz kasların kasılmasını sağlayacak bir ilaç adayı olduğu bulgusuna eriştiklerini belirterek, "Bu zehrin doğru formülasyonla iktidarsızlık ile mücadele eden hastalarda da kullanım potansiyelini öngörmekteyiz" dedi.