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Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Peki sizin kan grubunuz hangisi? Bu detay herkesi şaşırtıyor

İnsanlar yapılan bilimsel araştırmalar ve tarihsel süreçte sürekli geliştirilerek ilerletilmiş testlerle 4 ayrı kan gruplarına ayrılmışlardır. Bilinen en eski kan grubu ise 0 olarak tanımlanır. A grubu kan ise, avı toplayıcılıktan daha evcil bir hayata geçilmesiyle oluşmuştur. Peşi sıra Asya'dan Afrika ya Amerika ve Avrupa ya göçlerin birbirlerine karışıp birleşmesiyle B grubu oluşur. Ve son olarak farklı toplumların bir araya gelip zaman içinde karışması nedeniyle oluşan çağdaş birleşime AB grubu oluşması meydana gelir. Geçmişten günümüze devam eden bilimsel araştırmalar kan gruplarının içimizde bulunan bir kimlik kartı işlevi gördüğü yönünde olmuştur. Zira kan grubu ve kişilik hakkında bir bağlantı olduğu da ortaya çıktı. Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü ? İşte yanıtları...

20.01.2021 08:44 - Son Güncelleme: 20.01.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





