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Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini açıkladı. Hem sağlığınıza olumlu yönde etkide bulunan hem de kilo vermenizi sağlayan bademin vücudun tüm besin gereksinimlerini karşıladığı ortaya çıktı. Adeta bir vitamin deposu olan badem, protein, E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve mineral bakımından oldukça zengindir. Peki bademin vücuda faydaları nelerdir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının nedenleri ve mucizevi faydaları...

30.10.2019 10:31 - Son Güncelleme: 30.10.2019 10:59
Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini açıkladı. Hem sağlığınıza olumlu yönde etkide bulunan hem de kilo vermenizi sağlayan bademin vücudun tüm besin gereksinimlerini karşıladığı ortaya çıktı. Adeta bir vitamin deposu olan badem, protein, E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve mineral bakımından oldukça zengindir. Peki bademin vücuda faydaları nelerdir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının nedenleri ve mucizevi faydaları...

Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur.

Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır.

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