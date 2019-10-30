Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en zengin besini! Tüm besin gereksinimlerini karşılıyor!

Bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini açıkladı. Hem sağlığınıza olumlu yönde etkide bulunan hem de kilo vermenizi sağlayan bademin vücudun tüm besin gereksinimlerini karşıladığı ortaya çıktı. Adeta bir vitamin deposu olan badem, protein, E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve mineral bakımından oldukça zengindir. Peki bademin vücuda faydaları nelerdir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının nedenleri ve mucizevi faydaları...

30.10.2019 10:31 - Son Güncelleme: 30.10.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





