Antidepresanlar hakkında çarpıcı uyarı: İlaç ne kadar uzun kullanılırsa risk o kadar artıyor

Son yayımlanan bir araştırma, bu ilaçların uzun süreli kullanımının beklenenden çok daha ciddi yan etkiler yaratabileceğine dair önemli uyarılar içeriyor.
📌 ANTİDEPRESAN KULLANAN HER 7 KİŞİDEN 1'İ RİSK ALTINDA
İngiltere'de yapılan araştırmalar, şu anda ülke nüfusunun yaklaşık %15'ine tekabül eden 8,7 milyon kişinin antidepresan kullandığını gösteriyor. Aynı şekilde, ABD'de her sekiz kişiden biri bu ilaçlara başvuruyor. Yayınlanan son makaleye göre, bu denli yaygın bir kullanım, ilacı bırakma sürecinde ciddi yoksunluk belirtilerini de beraberinde getiriyor.
📌 UCL ARAŞTIRMASI: İLAÇ SÜRESİ UZADIKÇA YOKSUNLUK BELİRTİLERİ ARTIYOR
Londra Üniversitesi Koleji (UCL) araştırmacıları tarafından Psychiatry Research dergisinde yayımlanan çalışmada, en az iki yıldır antidepresan kullanan hastaların %64'ünün ilacı bırakmaya çalıştıklarında orta ila şiddetli yoksunluk belirtileri yaşadığı tespit edildi. Altı aydan az süreli kullanıcıların ise yalnızca %27'si benzer sorunlar yaşadı.
🔬 ARAŞTIRMADAN ÇARPICI BULGULAR
İki yıldan uzun süredir antidepresan kullanan hastaların, ilacı bırakırken yoksunluk belirtileri yaşama ihtimali 10 kat artıyor.
Bu semptomlar yalnızca psikolojik değil; baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve vertigo gibi fiziksel etkiler de yaygın.
Araştırmaya katılan her altı hastadan biri şiddetli yoksunluk belirtileri yaşadığını bildiriyor.
Katılımcıların %38'i ilaçları bırakmaya çalıştığında bunu başaramadığını ifade etti; bu oran uzun süreli kullanıcılar arasında %79'a çıkıyor.
📌 UZUN SÜRELİ KULLANIMDA KALICI CİNSEL SORUNLAR VE KALP RİSKİ DE ARTIYOR
Araştırma, antidepresanların uzun süreli kullanımının sadece yoksunluk belirtileriyle değil, aynı zamanda genç kullanıcılar için kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve bazı bireylerde kalıcı cinsel işlev bozukluklarına neden olabileceği yönünde endişeleri de artırıyor.
📌 UZMANLARDAN UYARI: İLACI ASLA KENDİ KENDİNİZE BIRAKMAYIN
Çalışmanın baş yazarı Dr. Mark Horowitz, bulguların antidepresanların yalnızca gerekli olduğu kadar kısa süreyle verilmesi gerektiğini vurgularken, uzun süreli kullanımın bırakmayı güçleştirdiğini belirtti. UCL'den dünyaca ünlü psikiyatrist Prof. Joanna Moncrieff ise, ilaçların bırakılması sürecinde mutlaka sağlık uzmanı gözetiminde olunması gerektiğini ifade etti.
💬 BAĞIMSIZ UZMANLAR NE DİYOR?
Southampton Üniversitesi'nden birincil bakım uzmanı Prof. Anthony Kendrick ve UCL'den Dr. Gemma Lewis, çalışmanın küçük bir örneklem üzerinden yapılmış olması nedeniyle sonuçların dikkatle yorumlanması gerektiğini savunuyor. Ankete katılanların çoğunun zaten şikayet yaşayan bireylerden oluşmasının sonuçları etkileyebileceği belirtiliyor.
📌 NHS KILAVUZLARI DEĞİŞTİ
2019 yılına kadar NHS'nin antidepresan yoksunluk belirtileriyle ilgili kılavuzunda bu sürecin genellikle kısa sürdüğü ifade edilirken, güncellenen kılavuzda bazı bireylerde yoksunluk belirtilerinin aylar sürebileceği ve daha ciddi olabileceği kabul ediliyor.
💊 ANTİDEPRESANLAR HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Antidepresanlar depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
Yaklaşık 30 farklı türde antidepresan bulunmaktadır.
Yan etkiler kişiden kişiye değişmekle birlikte baş ağrısı, mide bulantısı, ağız kuruluğu, uykusuzluk, cinsel isteksizlik gibi etkiler görülebilir.
Bağımlılık yapmazlar ancak aniden bırakıldıklarında yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir.