Antidepresanlar hakkında çarpıcı uyarı: İlaç ne kadar uzun kullanılırsa risk o kadar artıyor

Son yayımlanan bir araştırma, bu ilaçların uzun süreli kullanımının beklenenden çok daha ciddi yan etkiler yaratabileceğine dair önemli uyarılar içeriyor.

📌 ANTİDEPRESAN KULLANAN HER 7 KİŞİDEN 1'İ RİSK ALTINDA İngiltere'de yapılan araştırmalar, şu anda ülke nüfusunun yaklaşık %15'ine tekabül eden 8,7 milyon kişinin antidepresan kullandığını gösteriyor. Aynı şekilde, ABD'de her sekiz kişiden biri bu ilaçlara başvuruyor. Yayınlanan son makaleye göre, bu denli yaygın bir kullanım, ilacı bırakma sürecinde ciddi yoksunluk belirtilerini de beraberinde getiriyor.

📌 UCL ARAŞTIRMASI: İLAÇ SÜRESİ UZADIKÇA YOKSUNLUK BELİRTİLERİ ARTIYOR Londra Üniversitesi Koleji (UCL) araştırmacıları tarafından Psychiatry Research dergisinde yayımlanan çalışmada, en az iki yıldır antidepresan kullanan hastaların %64'ünün ilacı bırakmaya çalıştıklarında orta ila şiddetli yoksunluk belirtileri yaşadığı tespit edildi. Altı aydan az süreli kullanıcıların ise yalnızca %27'si benzer sorunlar yaşadı.

🔬 ARAŞTIRMADAN ÇARPICI BULGULAR İki yıldan uzun süredir antidepresan kullanan hastaların, ilacı bırakırken yoksunluk belirtileri yaşama ihtimali 10 kat artıyor.

Bu semptomlar yalnızca psikolojik değil; baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve vertigo gibi fiziksel etkiler de yaygın.

Araştırmaya katılan her altı hastadan biri şiddetli yoksunluk belirtileri yaşadığını bildiriyor.

Katılımcıların %38'i ilaçları bırakmaya çalıştığında bunu başaramadığını ifade etti; bu oran uzun süreli kullanıcılar arasında %79'a çıkıyor.