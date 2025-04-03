4. KRONİK ENFLAMASYONU AZALTIN English'e göre enflamasyon (iltihaplanma) kanserin en iyi dostu. Şeker tüketimini azaltmak, tohum yağlarını bırakmak, stresi yönetmek ve gluten hassasiyeti varsa gluteni kesmek bu süreci tersine çevirebilir.

5. BAĞIRSAK FLORASINA DİKKAT Bağışıklık sistemimizin %80'inin bağırsaklarda bulunduğunu hatırlatan English, "Sağlıksız bir bağırsak, zayıf bir savunma sistemine yol açar" diyor. Lifli gıdalar, fermente yiyecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bu dengeyi sağlamak için önemli.

6. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ D vitamini seviyeleri düşük olan bireylerde kanser riskinin arttığını belirten English, her gün 20-30 dakika güneş ışığı almayı, yabani somon ve yumurta sarısı tüketimini öneriyor. Gerekiyorsa takviye alınmalı diyor.

7. HÜCRESEL HASARI ÖNLEYİN English, vücudun hasar görmüş hücreleri temizleyerek kendini koruma mekanizmasına sahip olduğunu söylüyor. Bu süreci desteklemek için oruç, kaliteli uyku, günlük egzersiz ve stresin azaltılması gerektiğini belirtiyor.