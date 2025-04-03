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1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

Eski bir ilaç sektörü çalışanı olan Warren English, sosyal medyada paylaştığı viral gönderiyle kanser tedavisindeki endüstriyel dinamiklere dikkat çekti. "Kanser, ilaç devleri için mükemmel bir hastalık çünkü pahalı, uzun süreli ve zor tedavi ediliyor" iddiasında bulunan English, hastalıktan korunmak için bilimsel temelli 7 doğal yöntemi paylaştı. İşte şeker bağımlılığını bırakmaktan toksik yüklenmeye karşı uyarılara kadar dikkat çeken o öneriler ve uzmanlardan kritik uyarılar...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:25
1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

İlaç sektörü hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Warren English, 1 Nisan 2025'te X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı gönderiyle milyonlarca kişinin dikkatini çekti. 4 yıl boyunca ilaç sektöründe çalıştığını belirten English, "Kanser Big Pharma'nın mükemmel hastalığı. Çünkü pahalı, zor tedavi ediliyor ve yıllarca sürebiliyor" dedi.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

Paylaşımı kısa sürede 1.4 milyonun üzerinde görüntülendi. English'e göre, kanser her zaman genetik bir kader değil. Aksine, çoğu zaman çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla şekilleniyor. İşte onun önerdiği, bilimsel temellere dayanan 7 adım...

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

1. ŞEKER BAĞIMLILIĞINA SON VERİN

Kanser hücrelerinin glikozla beslendiğini vurgulayan English, şekerli içecekler, işlenmiş karbonhidratlar ve yapay tatlandırıcılardan uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine kan şekeri dengesini sağlamak için tam besinlere yönelin diyor.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

2. TOKSİK YÜKLENMEYE DİKKAT EDİN

English, çevremizin görünmeyen kanserojenlerle dolu olduğunu belirtiyor. Plastik ürünler, tohum yağları, işlenmiş etler ve kimyasal temizlik ürünleri bunların başında geliyor. Tavsiyesi ise oldukça net: "Mümkün olduğunca doğal ürünler kullanın."

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

3. BESİN EKSİKLİĞİNE KARŞI GERÇEK GIDALAR TÜKETİN

Modern diyetlerin kanserle savaşan besin öğelerinden yoksun olduğunu belirten English, omega-3 açısından zengin yabani balık, antioksidan deposu meyveler, brokoli ve sarımsak gibi doğal süper gıdaları öneriyor.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

4. KRONİK ENFLAMASYONU AZALTIN

English'e göre enflamasyon (iltihaplanma) kanserin en iyi dostu. Şeker tüketimini azaltmak, tohum yağlarını bırakmak, stresi yönetmek ve gluten hassasiyeti varsa gluteni kesmek bu süreci tersine çevirebilir.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

5. BAĞIRSAK FLORASINA DİKKAT

Bağışıklık sistemimizin %80'inin bağırsaklarda bulunduğunu hatırlatan English, "Sağlıksız bir bağırsak, zayıf bir savunma sistemine yol açar" diyor. Lifli gıdalar, fermente yiyecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bu dengeyi sağlamak için önemli.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

6. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini seviyeleri düşük olan bireylerde kanser riskinin arttığını belirten English, her gün 20-30 dakika güneş ışığı almayı, yabani somon ve yumurta sarısı tüketimini öneriyor. Gerekiyorsa takviye alınmalı diyor.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

7. HÜCRESEL HASARI ÖNLEYİN

English, vücudun hasar görmüş hücreleri temizleyerek kendini koruma mekanizmasına sahip olduğunu söylüyor. Bu süreci desteklemek için oruç, kaliteli uyku, günlük egzersiz ve stresin azaltılması gerektiğini belirtiyor.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

"KANSERE KARŞI KONTROL SİZDE"

Warren English'in son mesajı ise oldukça güçlü: "Kanser her zaman bir 'şanssızlık' değildir. Genetik yatkınlık olsa bile, bu 7 faktör sizin kontrolünüzde. Önleme, en iyi tedavidir."

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

Warren English'in önerileri, sağlıklı yaşam adına genel olarak faydalı olmakla birlikte, bireysel sağlık koşulları farklılık gösterebilir. Herhangi bir sağlık kararı almadan önce mutlaka uzman bir hekime danışmanız önemlidir.

1.4 milyon izlendi: Kanserden korunmak İçin 7 doğal yöntem! Eski ilaç sektörü çalışanı uyardı!

Fotoğraflar: AA