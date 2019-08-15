Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...
Kalp ve damar sağlığını korumak vücuttaki pek çok hastalığın önüne geçiyor. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra kalp sağlığının korunması için doğadan faydalanmak şart. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte kalp sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler...
ÇİKOLATA
İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.