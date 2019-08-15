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Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

Kalp ve damar sağlığını korumak vücuttaki pek çok hastalığın önüne geçiyor. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra kalp sağlığının korunması için doğadan faydalanmak şart. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte kalp sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler...

15.08.2019 11:17 - Son Güncelleme: 15.08.2019 11:21
Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

Kalbinizi seviyorsanız bol bol tüketmeniz gereken 43 gıda! İşte adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve faydalı...

Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

ZEYTİNYAĞI

LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

BROKOLİ

B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

BADEM

B2 ve E vitamini ile magnezyum ve çinko deposu olan badem kalbiniz için en yararlı besinlerin başında geliyor. Günde bir avuç badem yemek aynı zamanda serotonin salgılamanızı sağlayarak ruh halinize de iyi geliyor.

Kalbinizi seviyorsanız bunları tüketin! İşte kalp sağlığını koruyan şifalı besinler...

ÇİKOLATA

İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.

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