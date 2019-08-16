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Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Bu besinler doğanın birer mucizesi... Yiyeceklerin insan vücuduna faydası bilimsel bir gerçek. Fakat her besinin özellikle neye iyi geldiği konusunda, neye faydası olduğunu bilmek çok zor. O zaman bir ipucuna ne dersiniz; sebze ve meyvelerin pek çoğu benzedikleri organa iyi geliyor. Peki benzediği organa iyi gelen besinler hangileri?

16.08.2019 13:31 - Son Güncelleme: 16.08.2019 13:42
Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında organlarımıza benziyor. Bu benzerlik sıradan bir benzerlik değil. Çünkü bu besinler benzedikleri organa da faydalı. İşte benzedikleri organa faydalı besinler.

Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Zencefil – Mide
Zencefil midenin en yakın arkadaşı olarak bilinir. Öyle ki yüzyıllar öncesinde kusma ve deniz tutması gibi durumlarda insanlar zencefil tüketirdi. Henüz bilim kanıtlamadan önce bile midenin dostuydu.

Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Üzüm – Akciğer

Akciğerin en büyük hazinesi alveollar. Bu arkadaşlar oksijeni kan dolaşımına veren arkadaşlar. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Böylece akciğer kanseri riskini de azaltmış oluyorlar. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Kendileri alerjik astıma iyi geliyor.


Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Tatlı patates-Pankreas

Tatlı patatesin pankreasa yaptığı en büyük iyilik, kan basıncını düzenleyerek, görevini daha rahat yapmasını sağlamak. Asıl bomba bu değil ama. Tatlı patateste yüksek oranda, pankreas kanserinin büyümesini engelleyen B6 vitamini var.

Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler

Mantar – Kulak

Kesilmiş mantar kadar kulağa benzeyen bir şey yok. Aynı zamanda, kulak için, D vitamini içerdiğinden dolayı duyma kaybını engelleyen mantar kadar değerli bir şey yok.

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