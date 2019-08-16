Rastgele bir benzerlik değil! İşte benzediği organa iyi gelen faydalı besinler
Bu besinler doğanın birer mucizesi... Yiyeceklerin insan vücuduna faydası bilimsel bir gerçek. Fakat her besinin özellikle neye iyi geldiği konusunda, neye faydası olduğunu bilmek çok zor. O zaman bir ipucuna ne dersiniz; sebze ve meyvelerin pek çoğu benzedikleri organa iyi geliyor. Peki benzediği organa iyi gelen besinler hangileri?
16.08.2019 13:31
- Son Güncelleme: 16.08.2019 13:42
Üzüm – Akciğer
Akciğerin en büyük hazinesi alveollar. Bu arkadaşlar oksijeni kan dolaşımına veren arkadaşlar. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Böylece akciğer kanseri riskini de azaltmış oluyorlar. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Kendileri alerjik astıma iyi geliyor.
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