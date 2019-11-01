Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....
Çağımızın en çok duyduğumuz hastalıklarından biri kanser... Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir. Birçok kişi kanserin tedavisini besinlerde arıyor. Dr. William Li, kanserden korunmanın sırrını açıkladı. İşte sizi kanserden koruyacak besinler...
01.11.2019 09:56
- Son Güncelleme: 01.11.2019 10:06
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