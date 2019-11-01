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Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Çağımızın en çok duyduğumuz hastalıklarından biri kanser... Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir. Birçok kişi kanserin tedavisini besinlerde arıyor. Dr. William Li, kanserden korunmanın sırrını açıkladı. İşte sizi kanserden koruyacak besinler...

01.11.2019 09:56 - Son Güncelleme: 01.11.2019 10:06
Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hem kendi hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Peki kanserden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, hem kanserden korunmanın hem de sağlıklı yaşamanın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor.

Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Kanserden korunmanın en önemli yolunun 'doğru beslenmek' olduğunu söylüyor. Sadece doğru beslenerek tüm kanser türlerini yüzde 40 oranında engellemenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Kanserle savaşacak önerilerini şöyle sıralıyor:

Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

FINDIK YİYİN: Kuruyemişler, bağışıklığı güçlendirir. Bu sayede kanserle mücadelede etkin rol oynar. İçerdiği polifenoller sayesinde kanserin beslenmesini engeller.

Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı ve Brezilya fıstığı kanserle mücadele eder. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'ne göre her gün bir avuç fındık yemek üçüncü evre kolon kanserinde bile tümörlü hücreleri öldürür.

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