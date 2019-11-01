Kanserin ilacı yakından tanıdığımız bu besin! Kanser ihtimalini sıfırlıyor... İşte kansere savaş açan o besinler....

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hem kendi hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Peki kanserden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, hem kanserden korunmanın hem de sağlıklı yaşamanın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor.