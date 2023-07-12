Tek tek saç çıkartıyor! Saç ektirmeye son! Kellik, dökülme, seyrek saçlara son! Sadece 3 malzeme ile rapunzele çevirecek formül...

Saç dökülmesi ilerleyerek saçlı deride kısmi veya tam bir saç kaybına yol açabilir. Bu nedenle yol yakınken saçlarınıza iyi bakarak kelliğin önüne geçebilirsiniz. Genellikle erkeklerde yaygın olarak görülen bu durum için oldukça popüler hale gelen maske tarifini sizler için derledik. İşte kelliğe çözüm olan sihirli tarif...