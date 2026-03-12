Neden sabah egzersizi akşam egzersizinden daha iyi?

Akşam saatlerinde yapılan yoğun spor, vücut ısısını ve adrenalin seviyesini yükselterek uykuya dalışı zorlaştırır. Sabah egzersizi ise sirkadiyen ritmi (biyolojik saati) sıfırlayarak, vücudun akşam olduğunda doğal bir yorgunluk hissetmesini sağlar.

"Pazartesi sendromu" uykuyu nasıl bozar?

Haftalık "yapılacaklar listesi" stresi, beynin uykuya geçiş moduna girmesini engeller. Yatağa girmeden 1 saat önce bu listeyi yazıp bir kağıda dökmek, beynin "bunu yarın halledeceğim" diyerek rahatlamasını sağlar.

Takviyeler (Magnezyum, Melatonin) gerçekten işe yarıyor mu?

Hoyle'un deneyimine göre magnezyum kısa vadede rahatlatıcı bir plasebo etkisi yaratabilir, ancak melatonin kullanımı uzun vadede (12+ ay) kalp sağlığı açısından riskli bulunmuştur. İlaç veya takviye yerine yaşam tarzı değişiklikleri çok daha kalıcı sonuç verir.