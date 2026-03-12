NE İŞE YARAR, NE YARAMAZ? UYKU YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI
Yazarın 5 üzerinden yaptığı puanlamaya göre yöntemlerin etkinliği şu şekildedir:
|Yöntem
|Puan
|Temel Etkisi
|Tam Ayıklık (Alkolü Bırakmak)
|5/5
|Uyku kalitesini artırır, gece uyanmalarını azaltır.
|Telefonu Odadan Çıkarmak
|5/5
|Dikkat dağınıklığını ve stres seviyesini düşürür.
|Sabah Egzersizi
|5/5
|Vücuda uyanıklık vaktini öğretir, endorfin sağlar.
|Farkındalık (Mindfulness)
|5/5
|Zihinsel hızı yavaşlatır, kaygıyı yönetmeyi sağlar.
|Düşük Şekerli Diyet
|5/5
|Kan şekeri dalgalanmalarını ve uykusuzluk riskini önler.
|Zopiklon (İlaç)
|5/0
|Kısa vadede uyutur (5), uzun vadede bağımlılık yapar (0).
|Magnezyum Takviyesi
|5/3
|Başta etkili olsa da zamanla plasebo etkisine dönüşebilir.
|Lavanta Spreyi / Kediotu
|5/0
|Bilimsel temeli zayıf, yazarda hiçbir etki yaratmadı.