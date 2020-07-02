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İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Koronavirüs can almaya devam ediyor. Kovid-19 vaka sayısının 70'e yükseldiği İzmir Menderes'e bağlı Küner mahallesinde 4 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Mahallede başlatılan giriş çıkış kısıtlaması ve olağanüstü tedbirler sürdürülüyor. Vefat edenlerden bir kişinin 37 yaşında olduğu ortaya çıktı.

02.07.2020 08:59 - Son Güncelleme: 02.07.2020 08:59
İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner mahallesinde, önceki gün korona virüsü vaka sayısının 70'e ulaştığının açıklanmasının ardından dün testleri pozitif çıkan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni Asır'ın haberine göre vefat edenlerden üç kişinin 65 yaş üstü olduğu ve hastaların durumlarının ağır olması sebebiyle tedavilerinin sürdüğü hastanede öldükleri öğrenilirken, bir kişinin 37 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR!
Korona virüsü vaka sayısının hızla arttığı Küner mahallesinde, tüm vatandaşlara Kovid-19 testi yapılmasının ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. İş dışında sokağa çıkan yok" açıklamasında bulunmuştu.

İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

ÜÇ KİŞİ 65 YAŞ ÜSTÜYDÜ
Bu arada Sağlık Bakanlığı kararlarınca, Menderes'in 2 bin 600 nüfuslu kırsal mahallesinde ikamet etmeyenlerin, mahalleye giriş çıkışı yasaklanırken, köylülerin giriş çıkışlarında da ateş ölçümüne başlandı.

İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Pozitif vaka sayısının 70 olduğu açıklanırken, durumu ağır olanların hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca testi pozitif çıkanlardan 4 kişinin de hayatını korona virüsü nedeniyle kaybettiği açıklandı.

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