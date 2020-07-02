İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni Asır'ın haberine göre vefat edenlerden üç kişinin 65 yaş üstü olduğu ve hastaların durumlarının ağır olması sebebiyle tedavilerinin sürdüğü hastanede öldükleri öğrenilirken, bir kişinin 37 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.