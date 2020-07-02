İzmir'in o mahallesinde vaka patlaması! 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Koronavirüs can almaya devam ediyor. Kovid-19 vaka sayısının 70'e yükseldiği İzmir Menderes'e bağlı Küner mahallesinde 4 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Mahallede başlatılan giriş çıkış kısıtlaması ve olağanüstü tedbirler sürdürülüyor. Vefat edenlerden bir kişinin 37 yaşında olduğu ortaya çıktı.
02.07.2020 08:59
- Son Güncelleme: 02.07.2020 08:59
ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR!
Korona virüsü vaka sayısının hızla arttığı Küner mahallesinde, tüm vatandaşlara Kovid-19 testi yapılmasının ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. İş dışında sokağa çıkan yok" açıklamasında bulunmuştu.
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