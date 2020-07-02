Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

4- Kızarmış tavuk ve deniz ürünleri:

Bu yaz ızgara derisiz tavuk göğüs deneyin. Kızarmış ¾ bardak bir deniz ürünü yaklaşık 500 kalori eder ve 26 g yağ içerir. En sağlıklısı kızartmadan pişmiş (haşlama, fırın, ızgara vb.) olarak tüketmektir protein ve B12 kaynağıdırlar, sağlıklı bir sinir sistemi sağlar ve anemiyi (kansızlık) önlemede yardımcıdırlar. Kızarmış ürünler yüksek yağ (doymuş, trans) ve kalori içerir. Obezite, diyabet, felç ve kanser riskini arttırırlar.