Vav TV İzle
Haberler Sağlık İstanbul'da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

İstanbul'da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı. Operasyonu gerçekleştirilen onlarca kişilik sağlık ordusu, 9 saat süren ameliyatla biri yaklaşık 6, diğeri ise 8 kilo ağırlığındaki göğüs kemiğinden yapışık siyam ikizi kız bebekleri, birbirinden ayırmayı başardı.

DHA
08.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 08.06.2022 12:28
İstanbul’da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

Henüz 1 yaşını dahi doldurmadan bu büyük ameliyatla aylar sonra nihayet ayrı bedenlerde nefes alabilen bebeklerin durumu yoğun bakımda takip edilirken, rekonstrüktif cerrahi ve mikrocerrahi alanında çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük operasyon, tıp camiasında da büyük heyecanla karşılandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

Bebeklerin böylesine büyük bir operasyon sonrası riskli süreci henüz tamamlamadığı, bu nedenle yoğun bakımda titizlikle izlendiği öğrenildi.

İstanbul’da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

Ameliyata kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi çok farklı branşlardan birçok hekim ve sağlık ordusu, birlikte girdi. Bu başarılı operasyon sonrası pek çok hekim de meslektaşlarının heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kutladı.

İstanbul’da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

AMELİYAT HAZIRLIKLARI AYLAR SÜRDÜ
Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana durumu izlenen ve bu büyük ameliyatın hazırlığı aylarca süren siyam ikizlerinin, 3D iskelet ve organ modeli çıkarılarak ameliyat öncesi değerlendirmeleri yapıldı.

İstanbul’da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı

İkizlerin ayrı kalplere sahip olduğu, ancak göğüs kemiklerinden birbirlerine yapışık olduğu için çok riskli ve uzun süren bir ameliyatla ayrılma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA