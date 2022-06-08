İstanbul'da tarihi ameliyat! Bir yaşını doldurmayan siyam ikizi 9 saat süren operasyonla ayrıldı
İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı. Operasyonu gerçekleştirilen onlarca kişilik sağlık ordusu, 9 saat süren ameliyatla biri yaklaşık 6, diğeri ise 8 kilo ağırlığındaki göğüs kemiğinden yapışık siyam ikizi kız bebekleri, birbirinden ayırmayı başardı.
08.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 08.06.2022 12:28
Henüz 1 yaşını dahi doldurmadan bu büyük ameliyatla aylar sonra nihayet ayrı bedenlerde nefes alabilen bebeklerin durumu yoğun bakımda takip edilirken, rekonstrüktif cerrahi ve mikrocerrahi alanında çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük operasyon, tıp camiasında da büyük heyecanla karşılandı.