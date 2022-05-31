Vav TV İzle
Haberler Sağlık Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

Kış ayları boyunca metabolizma hızının yavaşlaması ve vücudun besinleri daha fazla depolama ihtiyacı nedeniyle alınan kilolar, yazın gelip çatmasıyla birçok kişiye dert oldu. Kalın kıyafetlerin yerini inceleri alırken "En hızlı kilo verme yöntemi nedir?", "En çabuk nasıl kilo verilir?", "Evde nasıl kilo verebilirim?" sorularının yanıtları aratılmaya başlandı. Özellikle yoğun çalışma temposunda spor yapmaya fırsat bulamayanlar, hızlı kilo verdiren detoks tariflerini merak edip araştırdı. 7 günde fazla kilolardan kurtaran ayva diyeti ise gönüllere su serpti. Peki ayva diyeti etkili mi, nasıl uygulanır ve detoks sırasında nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm soruların cevabı...

31.05.2022 21:01 - Son Güncelleme: 31.05.2022 21:01
Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

Havaların ısınmasıyla kış boyunca alınan kilolar birçok kişiyi rahatsız etmeye başladı ve ince bir vücut için harekete geçildi. Yoğun çalışma temposunda spor yapmaya fırsat bulamayanlar da telefonlara ve bilgisayarlara sarılıp en hızlı ve etkili kilo vermenin yöntemlerini arattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

Basit birkaç kuraldan oluşan 'Ayva Diyeti' ise kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişti. Peki ayva diyeti etkili mi, nasıl uygulanır, faydaları neler ve detoks sırasında nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm soruların cevabı...

Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi çeşitli mineraller içeren ayva, kilo verdirmenin yanı sıra hem cilt hem kalp hem de sindirim sağlığına önemli katkılarda bulunuyor.

Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

İNANILMAZ ŞEKİLDE KİLO VERDİREN MEYVEMİZ AYVA!
Vücuda sayısız katkısı bulunan ayva; tok tutuyor, iştah kesiyor, metabolizmayı hızlandırıp aynı zamanda kabızlığın önüne geçiyor. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki ödemin doğal yoldan giderilmesini sağlıyor.

Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor

YEMEKLERDEN ÖNCE MUTLAKA BİR KASE TÜKETİN
Asit reflü semptomlarını azaltan, bazı alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlayan, bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, yemeklerden önce 1 kase tüketince ise hızla kilo verdiriyor.

SON DAKİKA