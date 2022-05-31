Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Bu yöntemi mutlaka deneyin! Yemeklerden önce 1 kase tüketince bakın neler oluyor
Kış ayları boyunca metabolizma hızının yavaşlaması ve vücudun besinleri daha fazla depolama ihtiyacı nedeniyle alınan kilolar, yazın gelip çatmasıyla birçok kişiye dert oldu. Kalın kıyafetlerin yerini inceleri alırken "En hızlı kilo verme yöntemi nedir?", "En çabuk nasıl kilo verilir?", "Evde nasıl kilo verebilirim?" sorularının yanıtları aratılmaya başlandı. Özellikle yoğun çalışma temposunda spor yapmaya fırsat bulamayanlar, hızlı kilo verdiren detoks tariflerini merak edip araştırdı. 7 günde fazla kilolardan kurtaran ayva diyeti ise gönüllere su serpti. Peki ayva diyeti etkili mi, nasıl uygulanır ve detoks sırasında nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm soruların cevabı...
31.05.2022 21:01 - Son Güncelleme: 31.05.2022 21:01
Basit birkaç kuraldan oluşan 'Ayva Diyeti' ise kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişti. Peki ayva diyeti etkili mi, nasıl uygulanır, faydaları neler ve detoks sırasında nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm soruların cevabı...
İNANILMAZ ŞEKİLDE KİLO VERDİREN MEYVEMİZ AYVA!
Vücuda sayısız katkısı bulunan ayva; tok tutuyor, iştah kesiyor, metabolizmayı hızlandırıp aynı zamanda kabızlığın önüne geçiyor. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki ödemin doğal yoldan giderilmesini sağlıyor.