Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Yılda 5 bin hastanın takip edildiği poliklinik koridorunda yer alan panoların kapakları ise kilitli tutuluyor. Sergilenen cisimler arasında en dikkat çekenler ise madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar yer alıyor.

