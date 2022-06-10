Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...
Antalya'da, çocukların solunum ve sindirim yollarından çıkarılan yabancı cisimler, hastane koridorunda sergileniyor. Koleksiyonu andıran panolarda; madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar dikkat çekiyor.
10.06.2022 10:19 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:57
Yılda 5 bin hastanın takip edildiği poliklinik koridorunda yer alan panoların kapakları ise kilitli tutuluyor. Sergilenen cisimler arasında en dikkat çekenler ise madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar yer alıyor.
Çocuk cerrahisi bölümündeki hekimlerin fikriyle 22 yıl önce ortaya çıkan panoda sergileme işi, bugünkü haliyle koleksiyonu andırıyor. Bebekli ve çocuklu ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanabilecek bu tür olayların önüne geçmek için yapıldığı vurgulanan sergilemeyle ilgili konuşan AÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güngör Karagüzel, ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.