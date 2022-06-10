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Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Antalya'da, çocukların solunum ve sindirim yollarından çıkarılan yabancı cisimler, hastane koridorunda sergileniyor. Koleksiyonu andıran panolarda; madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar dikkat çekiyor.

DHA
10.06.2022 10:19 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:57
Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Cerrahisi poliklinik girişinde duvara asılan 2 panoda, 200'e yakın yabancı cisim sergileniyor. Çocukların solunum yolları ve sindirim yollarından çıkarılan cisimleri görenler, şaşırıyor.

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Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Yılda 5 bin hastanın takip edildiği poliklinik koridorunda yer alan panoların kapakları ise kilitli tutuluyor. Sergilenen cisimler arasında en dikkat çekenler ise madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar yer alıyor.

Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Çocuk cerrahisi bölümündeki hekimlerin fikriyle 22 yıl önce ortaya çıkan panoda sergileme işi, bugünkü haliyle koleksiyonu andırıyor. Bebekli ve çocuklu ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanabilecek bu tür olayların önüne geçmek için yapıldığı vurgulanan sergilemeyle ilgili konuşan AÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güngör Karagüzel, ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

Kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu'nun emaneti panolara her geçen gün yeni yabancı cisim eklediklerini kaydeden Prof. Dr. Karagüzel, ailelerin oyun yaşındaki çocuklarını yalnız bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukların yemek ve sindirim yollarına kaçanlar sergileniyor! İçlerinde yok yok: Çivi, vida, kalemtıraş...

'İLK MÜDAHALEYİ BİLEN YAPMALI'
Çocukların meraklı olduğu için oyun çağında oyuncakların parçalarını ısırarak yutabildiğini anlatan Prof. Dr. Karagüzel, "Solunum sistemine yabancı cisim kaçan çocuk, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. İlk müdahaleyi ise bilenin yapması gerekiyor.

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