İnsanların %70'i bunu yapıyor! Kanserin en yaygın sebebi! Yemek yerken kesinlikle...

Kolon kanserinin her yaş insanda görüldüğü bilinmektedir ancak özellikle 50 yaş ve üstü kişilerde daha sık meydana geldiği gözlemlenir. Bağırsakta polip ismi verilen ve sindirim sisteminde son noktada bulunan bu bölgede kümeler halinde kanserli olmayan hücreler yer alır. Kolon kanserine yakalananların %70'i bunu yapıyor. İşte kolon kanserinin nedenleri...