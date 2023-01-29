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İnsanların %70'i bunu yapıyor! Kanserin en yaygın sebebi! Yemek yerken kesinlikle...

Giderek yaygınlaşan kolon kanseri, ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. İşte kolon kanseri olmamak için dikkat etmeniz gerekeneler...

takvim.com.tr
29.01.2023 14:52 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:52
Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

Kolon kanserinin her yaş insanda görüldüğü bilinmektedir ancak özellikle 50 yaş ve üstü kişilerde daha sık meydana geldiği gözlemlenir. Bağırsakta polip ismi verilen ve sindirim sisteminde son noktada bulunan bu bölgede kümeler halinde kanserli olmayan hücreler yer alır. Kolon kanserine yakalananların %70'i bunu yapıyor. İşte kolon kanserinin nedenleri...

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Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

Genellikle sinsice ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bu kanser türüne, hatalı beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına dek birçok faktör yol açabiliyor.

Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

Özellikle beslenme alışkanlıklarına dikkat edildiğinde kolon kanserinden korunmanın mümkün olabildiği belirtildi.

Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

Gastrointestinal kanserlerin (sindirim sistemi kanserleri), tüm kanserler içinde yüzde 20 oranında ölüm nedeni özelliği taşıdığı, kolon ve rektum kanserlerinin, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığı belirtiliyor.

Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

SALAM, SOSİS VE SUCUK GİBİ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNİ UNUTUN

Fazla kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini tetikliyor. Çünkü fazla kırmızı et tüketimi, kanserojen heterosiklik aminlerin ve nitrozaminlerin oluşumuna zemin hazırlayarak kansere yol açabiliyor. Bu nedenle haftalık kırmızı et tüketimi 500 gramdan az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

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