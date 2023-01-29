İnsanların %70'i bunu yapıyor! Kanserin en yaygın sebebi! Yemek yerken kesinlikle...
Giderek yaygınlaşan kolon kanseri, ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. İşte kolon kanseri olmamak için dikkat etmeniz gerekeneler...
29.01.2023 14:52 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:52
Kolon kanserinin her yaş insanda görüldüğü bilinmektedir ancak özellikle 50 yaş ve üstü kişilerde daha sık meydana geldiği gözlemlenir. Bağırsakta polip ismi verilen ve sindirim sisteminde son noktada bulunan bu bölgede kümeler halinde kanserli olmayan hücreler yer alır. Kolon kanserine yakalananların %70'i bunu yapıyor. İşte kolon kanserinin nedenleri...
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Fazla kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini tetikliyor. Çünkü fazla kırmızı et tüketimi, kanserojen heterosiklik aminlerin ve nitrozaminlerin oluşumuna zemin hazırlayarak kansere yol açabiliyor. Bu nedenle haftalık kırmızı et tüketimi 500 gramdan az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.