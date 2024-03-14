İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek! Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak

Ramazan ayı bereket ve rahmetin habercisi olarak bilinir. Ancak uzun süreli açlık ve değişen beslenme alışkanlıkları sindirim sistemini etkileyebilir, bazıları için kabızlık sorunlarına yol açabilir. Bu durumda, sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği iki besin, bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık sorununu sona erdirecek. İşte o besinler...