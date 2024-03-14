İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek! Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak

Ramazan ayı bereket ve rahmetin habercisi olarak bilinir. Ancak uzun süreli açlık ve değişen beslenme alışkanlıkları sindirim sistemini etkileyebilir, bazıları için kabızlık sorunlarına yol açabilir. Bu durumda, sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği iki besin, bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık sorununu sona erdirecek. İşte o besinler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar kalabalık sofraların başında bir araya gelerek oruçlarını açıyorlar. Ancak bu dönemde beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve uzun süreli açlık, sindirim problemlerine neden olabiliyor.
İFTARDA BUNU İÇENİN MİDESİ HAFİFLİYOR
İftarda, bağırsakların iyi çalışması için zeytinyağı ve kahve tüketiminin önemli olduğunu vurguluyor.
ORUCUNUZU AÇTIKTAN SONRA BİR SÜRE BEKLEYİN
Ayrıca iftar sonrasında bir süre yemeden beklemek ve daha sonra hafif bir akşam yemeği tercih etmek sindirim sistemine yardımcı olabilir.