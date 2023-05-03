İbrahim Saraçoğlu formülü verdi! Bu çayı evde yapın! Gaz sancısı hayatınızı zindan etmesin!
Bu çayı evde yapın! Gaz sancısı hayatınızı zindan etmesin! Kiraz çekirdeği, kiraz meyvesinden ayrıldıktan sonra elde edilen küçük, sert, kahverengi renkli tohumlardır. Genellikle atılır veya kullanılmazlar. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar kiraz çekirdeğinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Kiraz çekirdeği, güçlü antioksidan özellikleri içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak vücudu zararlı maddelerden korur. Kiraz çekirdeğinin antioksidan özellikleri, kanser, kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmada etkilidir.
03.05.2023 14:24 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:24
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ülkemizin geleneksel tıp ve bitkileri konusunda uzman bir doktordur. Yıllardır insan sağlığı için doğal yöntemlerle tedavi önerileri sunmaktadır. Son açıklamasında, doğanın bize sunduğu besinlerin insan sağlığına olan faydalarına dikkat çeken Saraçoğlu, gaz sancısı çekenlerin tüketmesi gereken bir besin olduğunu belirtti. Bu besin, kiraz çekirdeğidir.
Kanserle Savaşır
Kiraz çekirdeği, kanserle savaşan özelliklere sahiptir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu kansere karşı korur. Ayrıca, özellikle meme kanseri hücrelerinin büyümesini önleyen ellagik asit açısından da zengindir. Bu nedenle, düzenli tüketimi kanser riskini azaltabilir ve tedavi sürecinde destekleyici bir rol oynayabilir.