İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı! 1 su bardağı...

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Birçok kişi popüler cilt bakım önerilerini ve rutinlerini takip ediyor. Ancak, bazı modern öneriler kişilerin cilt yapısında beklenmedik etkilere yol açabiliyor. Bu noktada, 'Tıbbın Babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan ve günümüzden çok daha doğal olan güzellik tüyoları dikkat çekiyor.