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İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı! 1 su bardağı...

Günümüzde birçok kişi daha temiz ve sağlıklı bir cilt için çeşitli cilt bakım önerilerini takip ediyor. Ancak, 'Tıbbın Babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan ve modern yöntemlere taş çıkartan güzellik tüyoları hala geçerliliğini koruyor. İşte İbn-i Sina'nın önerileriyle ay gibi parlayan bir cildin sırrı...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:54
İbn-i Sina’nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı! 1 su bardağı... 1

Birçok kişi popüler cilt bakım önerilerini ve rutinlerini takip ediyor. Ancak, bazı modern öneriler kişilerin cilt yapısında beklenmedik etkilere yol açabiliyor. Bu noktada, 'Tıbbın Babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan ve günümüzden çok daha doğal olan güzellik tüyoları dikkat çekiyor.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı! 1 su bardağı... 2

Cildi Temiz Tutmanın Önemi

İbn-i Sina'ya göre cilt bakımının ilk ve en önemli adımı, cildi temiz tutmaktır. Gün boyunca cilt, yağlanma ve çevresel faktörlerden dolayı kirlenir. Bu nedenle, cildi derinlemesine temizlemek şarttır. Sağlıklı bir cilt için, cildin iyice temizlenerek fazla yağlardan arındırılması gerekmektedir.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı! 1 su bardağı... 3

Doğal Sabunlarla Temizlik

Cilt temizliği yaparken, İbn-i Sina doğal sabunların kullanılmasını tavsiye etmiştir. Doğal sabunlar, cildin tahriş olmasını önlerken aynı zamanda derinlemesine temizlik sağlar.

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