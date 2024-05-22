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Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat!

Sabah erken saatlerde iş hayatına atılan birçok kişi, kahvaltı yapmadan evden çıkma alışkanlığına sahip. Bu kişiler, yol üzerinde sıklıkla poğaça, simit gibi yiyeceklerle kahvaltılarını geçiştirmeyi tercih ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür yiyeceklerin sağlığımız üzerinde ciddi tehlikeler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte işlenmiş yani basit karbonhidratlardan oluşan poğaça ve simitlerin sağlığımıza verdiği zararlar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:26 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:24
Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat! 1

Her sabah masamıza konan çay-simit ve çay-poğaça ikilisi, keyifli sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi olmuşken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlık üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Özellikle işlenmiş karbonhidrat içeren bu yiyeceklerin düzenli tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat! 2

Rafine Karbonhidratlar: Kısa Süreli Tatmin, Uzun Süreli Zararlar

Rafine karbonhidratlar, besin değeri düşük olup, yüksek kalorili boş enerji kaynaklarıdır.

Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat! 3

Bu kategoriye giren beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna ve hamur işleri (simit, poğaça gibi), beyaz un ve beyaz pirinç gibi gıdalar, hızlı sindirilir ve kan şekerinde hızlı yükselme ve düşmeler yaratır. Bu dalgalanmalar, sürekli bir yorgunluk ve açlık hissine yol açarak, obezite riskini artırır.

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