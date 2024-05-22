Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat!

Her sabah masamıza konan çay-simit ve çay- poğaça ikilisi, keyifli sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi olmuşken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlık üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Özellikle işlenmiş karbonhidrat içeren bu yiyeceklerin düzenli tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

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Bu kategoriye giren beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna ve hamur işleri (simit, poğaça gibi), beyaz un ve beyaz pirinç gibi gıdalar, hızlı sindirilir ve kan şekerinde hızlı yükselme ve düşmeler yaratır. Bu dalgalanmalar, sürekli bir yorgunluk ve açlık hissine yol açarak, obezite riskini artırır.