Vücudunuza öyle bir zararı var ki... Her sabah en az 1 poğaça yiyorsanız dikkat!

Sabah erken saatlerde iş hayatına atılan birçok kişi, kahvaltı yapmadan evden çıkma alışkanlığına sahip. Bu kişiler, yol üzerinde sıklıkla poğaça, simit gibi yiyeceklerle kahvaltılarını geçiştirmeyi tercih ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür yiyeceklerin sağlığımız üzerinde ciddi tehlikeler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte işlenmiş yani basit karbonhidratlardan oluşan poğaça ve simitlerin sağlığımıza verdiği zararlar...
Her sabah masamıza konan çay-simit ve çay-poğaça ikilisi, keyifli sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi olmuşken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlık üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Özellikle işlenmiş karbonhidrat içeren bu yiyeceklerin düzenli tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.
Rafine Karbonhidratlar: Kısa Süreli Tatmin, Uzun Süreli Zararlar
Rafine karbonhidratlar, besin değeri düşük olup, yüksek kalorili boş enerji kaynaklarıdır.