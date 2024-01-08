İbn-i Sina binlerce yıl önce insanlığa önerdi cinsel güce güç katıyor! Bilim insanları da onayladı eğer birlikte alınırsa her derde deva

1 İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir.

2 Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.

Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.

Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.

Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.

Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.