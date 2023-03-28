Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurma hakkında bir çok soru gündeme geliyor. Hurma hem tadıyla hem de faydalarıyla sevilen bir yiyecektir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde faydaları daha iyi anlaşılan hurmaya bir de limon sıkıp yemek faydasını iki katına çıkartıyor. İşte limon ve hurmayı birlikte yemenin insan vücuduna yaşattığı değişimler...