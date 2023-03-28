Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...
Ramazan aylarında sofraların olmazsa olmazı hurma, tadıyla olduğu kadar faydalarıyla da yiyenleri tatmin ediyor. Tam bir şifa kaynağı olan hurmaya gece yatmadan önce limon sıkıp yerseniz vücudunuzda inanılmaz değişimler oluyor. İşte hurmaya limon sıkıp yemenin faydaları...
28.03.2023 17:11 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:11
Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurma hakkında bir çok soru gündeme geliyor. Hurma hem tadıyla hem de faydalarıyla sevilen bir yiyecektir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde faydaları daha iyi anlaşılan hurmaya bir de limon sıkıp yemek faydasını iki katına çıkartıyor. İşte limon ve hurmayı birlikte yemenin insan vücuduna yaşattığı değişimler...