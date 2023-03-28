RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Sağlık Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Ramazan aylarında sofraların olmazsa olmazı hurma, tadıyla olduğu kadar faydalarıyla da yiyenleri tatmin ediyor. Tam bir şifa kaynağı olan hurmaya gece yatmadan önce limon sıkıp yerseniz vücudunuzda inanılmaz değişimler oluyor. İşte hurmaya limon sıkıp yemenin faydaları...

28.03.2023 17:11 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:11
Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurma hakkında bir çok soru gündeme geliyor. Hurma hem tadıyla hem de faydalarıyla sevilen bir yiyecektir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde faydaları daha iyi anlaşılan hurmaya bir de limon sıkıp yemek faydasını iki katına çıkartıyor. İşte limon ve hurmayı birlikte yemenin insan vücuduna yaşattığı değişimler...

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Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Hurmaya limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Gece yatmadan önce limonu hurmaya sıkın ve hurmayı afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacak.

Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR!

Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

Hurmaya limon sıkıp yerseniz faydasına inanamayacaksınız!1, 2 damla limonla hastalık mastalık kalmıyor! Gece yatmadan önce...

Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

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