Haberler Galeri Sağlık Hiçbirimiz bilmiyoruz sağlığımızdan oluyoruz! Sütün içine deterjan katıyorlar, meğer...

Hiçbirimiz bilmiyoruz sağlığımızdan oluyoruz! Sütün içine deterjan katıyorlar, meğer...

Kar elde etmek amacıyla piyasaya sürülen sahte besinler insanların sağlığıyla oynuyor. Dışarıdan satın aldığımız, sipariş ettiğimiz ya da yerine giderek yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sandığımız gibi olmayabiliyor, sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu yüzden hepimizin bilinçli tüketici olup, besin alışverişlerinde bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerek. Peki sahte besinleri anlamak için neler yapmalıyız? Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? İşte sağlığınızı koruyacak o detaylar.

13.08.2020 17:13 - Son Güncelleme: 13.08.2020 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





