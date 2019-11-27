Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...
Hem vücudumuzun hem de zihnimizin sağlıklı bir şeklide gelişebilmesi için sağlımıza faydalı besinler tüketmek muhakkak şart. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmış bu besin listesi, hem hafızayı güçlendiren hem de beyin gelişimi için gerekli olan en faydalı besinlerle dolu. İşte hem beyni geliştiren hem de hafızayı güçlendiren, sağlıklı bir yaşam için önemli rol oynayan mucizevi besinler...
YAĞLI BALIK
Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.
CEVİZ
Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.