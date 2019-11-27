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Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

Hem vücudumuzun hem de zihnimizin sağlıklı bir şeklide gelişebilmesi için sağlımıza faydalı besinler tüketmek muhakkak şart. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmış bu besin listesi, hem hafızayı güçlendiren hem de beyin gelişimi için gerekli olan en faydalı besinlerle dolu. İşte hem beyni geliştiren hem de hafızayı güçlendiren, sağlıklı bir yaşam için önemli rol oynayan mucizevi besinler...

27.11.2019 05:09 - Son Güncelleme: 27.11.2019 05:10
Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

Beyni geliştiren, hafızayı güçlendiren ve birçok hastalığa şifa olan besinler ilaçlardan daha çok merak ediliyor.

Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

İşte beyin gelişiminde önemli rol oynayan besinler...

Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor! İşte şifa deposu o mucizevi besinler...

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

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