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Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Tabi bir de iştahı kesen besinler önemli. Çünkü açlık durumu kontrol edilemeyecek olursa ipin ucunu kaçırıyoruz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sürekli yemek yeme isteğini azaltacak önemli tavsiyelerde bulundu. İşte iştahı azaltan o tavsiye.

26.12.2019 16:13 - Son Güncelleme: 26.12.2019 16:14
Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su için.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Daha çok posalı gıda yiyin: Kahvaltıda salatalık, yeşilbiber, domates, yulaf ezmesi; öğle ve akşamları sebze çorbası, bol salata, haşlanmış sebze ve/veya bakliyat tercih edin.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Daha sık zencefil kullanın: Çorbalara zencefil ekleyin, aralarda da zencefilli çay için.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Daha uzun çiğneme çalışmasına girin: Lokmalar en az 20 kez çiğnenmeden yutulmayacak. Hedef 40'lı rakamlara ulaşmak olacak.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye

Daha çok protein tüketin: Kahvaltıda yumurta ve peynir; öğle ve akşam et, balık, tavuk, yoğurt tüketin. İçecek olarak da ayran.

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