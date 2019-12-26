Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan 10 tavsiye
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Tabi bir de iştahı kesen besinler önemli. Çünkü açlık durumu kontrol edilemeyecek olursa ipin ucunu kaçırıyoruz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sürekli yemek yeme isteğini azaltacak önemli tavsiyelerde bulundu. İşte iştahı azaltan o tavsiye.
26.12.2019 16:13
- Son Güncelleme: 26.12.2019 16:14
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