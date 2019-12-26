Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 3 ay önce evlendik ama eşim ilişkinin başında...

37 yaşındayım ve güreşçiyim. Ama hanımımı mutlu edemiyorum. Sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşmesi testinden bahsetti. Ben de zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu psikolojiktir. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir.

Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü ve serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen..