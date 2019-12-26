Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 3 ay önce evlendik ama eşim ilişkinin başında...
Günümüzde çiftler arasında cinsel sağlık problemleri yaşanabiliyor. Ancak pek çoğu çözülmeyecek sorunlar değil. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor... İşte Nafiz Karagözoğlu'na gelen sorulardan bazıları.
İki aylık evliyim. Eşimle beraber olamıyoruz. İkimiz de utanıyoruz. Ne yapacağız biz? Siz anlatabilir misiniz?
MUTLAKA aile doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve evlilik danışmanlığı yapan psikologlarla görüşün. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz..
62 yaşındayım. Hanım üç sene önce vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var.
ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, prolaktin, prostat testleri ve Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Kalbine de baktır..
Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi, idrar kesesi, böbrek taşları ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Bunları yaptırın.
Özel güvenlik olarak vardiyalı çalışıyorum. Bir senelik evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. O istiyor ama ben yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Sizce ne yapmalıyım?
BESLENMEN düzensiz ise vitamin takviyesi o zaman işe yarar. Ama senin önce uyuman ve dinlenmen lazım. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur.
Ginseng desteği ve ahududu çayı cinselliğe destek olur..
37 yaşındayım ve güreşçiyim. Ama hanımımı mutlu edemiyorum. Sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşmesi testinden bahsetti. Ben de zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu psikolojiktir. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir.
Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü ve serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen..