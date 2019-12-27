Bu besinler akciğer kanserine savaş açıyor! İşte akciğer kanseri riskini azaltan besinler
Akciğer kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor. Peki, akciğer kanseri riskini azaltan besinler nelerdir? İşte akciğer kanserine savaş açan besinler ve 27 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin sağlık sayfalarından derlediğimiz haberler...
27.12.2019 08:00
- Son Güncelleme: 27.12.2019 08:02
Akciğer kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor. Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan kanserin başlıca nedenini sigara oluşturuyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 23 kat fazla görülüyor.
Akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarak sigarayı bırakmayı öneriyor. Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor.
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