Bu besinler akciğer kanserine savaş açıyor! İşte akciğer kanseri riskini azaltan besinler

Akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarak sigarayı bırakmayı öneriyor. Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor.