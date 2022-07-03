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Bu belirtiler sizde de varsa dikkat! Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor!

Vitamin eksiklikleri çoğu kişide meydana gelen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında vitamin eksikliği belirtileri neler sorusu yer alıyor. Yüzünüzdeki detaylardan kolaylıkla hangi vitamine ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte o belirtiler;

takvim.com.tr
03.07.2022 13:10 - Son Güncelleme: 03.07.2022 13:10
Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

Yüzdeki bazı detaylar hastalık habercisi olabilir. Vitamin eksiklikleri çok sık rastlanan rahatsızlıklardan olsa da çoğu kişi bu durumun farkına varmamaktadır. Peki, vitamin eksikliği belirtileri neler? Vitamin eksikliği neden olur? İşte merak edilenler...

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Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

Şiş gözler

Gözlerde meydana gelen şişlikler iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. olabilir. İyot eksikliğinin diğer belirtilerinden biri de kuru saçlar ve güçsüz tırnaklardır.

Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

İyot Eksikliği Nasıl Geçer?

1. Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.

2. Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.

3. Erişkin kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot aldıklarından emin olmalıdır.

4. Tuz kullanması sakıncalı olanlar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği hastaları, bazı ilaçları kullananlar gibi) iyot desteği almalıdır.

5. Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Önerilmesi durumunda günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.

Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

Diş eti kanaması

Diş eti kanaması birçok farklı duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Fakat çoğu zaman C vitamini eksikliği diş eti kanamasına neden olmaktadır.

Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

C vitamini nelerde var?

  • Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,
  • Limon,
  • Kırmızı ve yeşil biber,
  • Domates,
  • Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,
  • Taze kuşburnu,
  • Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler
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