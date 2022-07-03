Bu belirtiler sizde de varsa dikkat! Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor!

Yüzdeki bazı detaylar hastalık habercisi olabilir. Vitamin eksiklikleri çok sık rastlanan rahatsızlıklardan olsa da çoğu kişi bu durumun farkına varmamaktadır. Peki, vitamin eksikliği belirtileri neler? Vitamin eksikliği neden olur? İşte merak edilenler...