Bu belirtiler sizde de varsa dikkat! Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor!
Vitamin eksiklikleri çoğu kişide meydana gelen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında vitamin eksikliği belirtileri neler sorusu yer alıyor. Yüzünüzdeki detaylardan kolaylıkla hangi vitamine ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte o belirtiler;
Yüzdeki bazı detaylar hastalık habercisi olabilir. Vitamin eksiklikleri çok sık rastlanan rahatsızlıklardan olsa da çoğu kişi bu durumun farkına varmamaktadır. Peki, vitamin eksikliği belirtileri neler? Vitamin eksikliği neden olur? İşte merak edilenler...
İyot Eksikliği Nasıl Geçer?
1. Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.
2. Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.
3. Erişkin kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot aldıklarından emin olmalıdır.
4. Tuz kullanması sakıncalı olanlar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği hastaları, bazı ilaçları kullananlar gibi) iyot desteği almalıdır.
5. Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Önerilmesi durumunda günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.