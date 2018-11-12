Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

Antik çağlardan bu yana cilt sağlığı ve güzelliği için kilit ürünlerden biri bal. Aslında bal pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Antioksidan deposu olan ve aynı zaman doğal antibiyotik görevi gören balın bilinmeyen birçok faydası var. Balın en büyük yararı 'soğuk algınlığı'. Amerika'da yapılan bir araştırma balın, öksürük şuruplarına göre daha fazla fayda sağladığı gözlemlendi. Bir bardak suyun içine limon sıkın ve bir kaşık bal dökün. Tükettiğiniz bu ballı limon, tıkanıklığa ve sıvı yetersizliğine yardımcı olacaktır.