Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. İşte o pratik bilgilerin bugün konuğu bal. Balın faydaları nelerdir biliyor musunuz? Öyle bir faydası var ki şaşmamak elde değil. İşte birbirinden pratik bilgiler....
12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:20:52 Güncelleme: 12:46:02
Antik çağlardan bu yana cilt sağlığı ve güzelliği için kilit ürünlerden biri bal. Aslında bal pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Antioksidan deposu olan ve aynı zaman doğal antibiyotik görevi gören balın bilinmeyen birçok faydası var. Balın en büyük yararı 'soğuk algınlığı'. Amerika'da yapılan bir araştırma balın, öksürük şuruplarına göre daha fazla fayda sağladığı gözlemlendi. Bir bardak suyun içine limon sıkın ve bir kaşık bal dökün. Tükettiğiniz bu ballı limon, tıkanıklığa ve sıvı yetersizliğine yardımcı olacaktır.
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