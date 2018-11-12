Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. İşte o pratik bilgilerin bugün konuğu bal. Balın faydaları nelerdir biliyor musunuz? Öyle bir faydası var ki şaşmamak elde değil. İşte birbirinden pratik bilgiler....

12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:20:52 Güncelleme: 12:46:02
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Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

Antik çağlardan bu yana cilt sağlığı ve güzelliği için kilit ürünlerden biri bal. Aslında bal pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Antioksidan deposu olan ve aynı zaman doğal antibiyotik görevi gören balın bilinmeyen birçok faydası var. Balın en büyük yararı 'soğuk algınlığı'. Amerika'da yapılan bir araştırma balın, öksürük şuruplarına göre daha fazla fayda sağladığı gözlemlendi. Bir bardak suyun içine limon sıkın ve bir kaşık bal dökün. Tükettiğiniz bu ballı limon, tıkanıklığa ve sıvı yetersizliğine yardımcı olacaktır.

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Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

KİLO VERMEK İSTEYENLERE

Kilo vermek mi istiyorsunuz? Eğer kilo vermek istiyorsanız rafine şeker tüketmek yerine balı tercih etmelisiniz. Aç karnına içine tarçın ve 1 kaşık bal katılmış suyu içmek daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak.

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Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BAL

Bal tek başına saç uzatıcı bir etkiye sahip değildir. Ancak saça sürüldüğünde doğal yoldan oluşturacağı nem için saçların kırılmadan kopmadan uzamasını sağlar. Haftada bir kez saçlarınıza bal maskesi uygulayabilirsiniz.

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Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

KALP KRİZİ

Her gün karıştırılıp tüketilecek tarçın ve balın kolestrol oranını yüzde 10 oranında düşürdüğünü biliyor muydunuz? Bu karışım düzenli aralıklarla tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor. Ayrıca kriz geçirmiş kişilerinde yeniden kriz geçirme yüzdesini düşürüyor.

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Hayat kurtaran pratik bilgiler (Balın faydaları nelerdir?)

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Menopozdaki bir grup kadın hormonal ilaçlar yerine balı kullandılar. 4 ay sonra yapılan bir hafıza testinde ise tedavide bal tüketenler, hormon ilaçları kullananlara göre daha fazla kelime hatırladılar. Özellikle sınav dönemlerinde her gün bal tüketilmesi tavsiye edilir.

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