Gıda uzmanları üstüne basa basa uyardı! Eğer sahte ayçiçek yağı kullanırsanız...

Günümüzde sağlık ve güvenlik endişeleri piyasada bulunan sahte ayçiçek ve zeytinyağlarıyla ilgili büyük bir sorunu ortaya çıkarıyor. Sahte yağ üretimi hem tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor hem de ekonomik kayıplara yol açıyor. Uzmanlar bu sahte yağların tespit edilmesinin zor olduğunu vurgularken, bilinçli tüketiciler için önemli işaretlerin farkında olmanın önemini vurguluyor.