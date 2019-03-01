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Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

Severek tükettiğimiz birçok besinin, aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Yiyecekleri tüketmeden evvel faydalarını, zararlarını, besin değerlerini bilmek daha sağlıklı. Bu besinleri yemeden önce dikkat! Sizin için tehlike arz ediyor olabilir. İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri...

01.03.2019 21:39 - Son Güncelleme: 01.03.2019 21:47
Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Çok sevdiğiniz o yiyecekler belki canınıza kast ediyor olabilir. İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri arasında gösterilen o besinler...

KİRPİ BALIĞI
Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

KAJU
Hepimizin çok severek yediği kaju hakkında bilmediğiniz gerçekleri duymaya hazır mısınız?

Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

HÁKARL
İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur.

Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

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