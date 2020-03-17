İşte ülkelere göre kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı! Türkiye listede...
Koronavirüsün çok kısa bir süre içerisindeki hızlıca dünyanın her yerine yayılması sonrası hastanelerdeki materyallere ihtiyaç artı, giderek artmaya da devam ediyor. Hastalığın şiddetli bir şekilde yayıldığı İtalya için en büyük eksiğin yoğun bakım ünitesi olduğu belirtildi. Peki Türkiye'de durum ne? Hastanelerin yatak kapasitesi ne kadar?
Sağlık bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'de 206 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Bunlardan 90 bini halihazırda boş bulunuyor. Özellikle son yıllarda şehir hastanelerinin de açılmasıyla ülkemizdeki hastanelerde yatak kapasitesi oldukça arttı. Yoğun bakım üniteleri de şehir hastaneleri sayesinde ciddi rakamlara ulaştı.
2016'da 33 bin olan yoğun bakım ünitesi sayısı şehir hastanelerinin bir çok ilimizde hizmete geçmesiyle kısa sürede daha da yükseldi. 2019 rakamlarına göre ise Türkiye'de erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi 25 bin olurken çocuk ve bebek yoğun bakım üniteleri hesaba katıldığında bu rakam 38 bine ulaştı.
Dört yıl içinde şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla tamamı solunum cihazlı olan yoğun bakım yatak sayısı Türkiye'de yüzde 15 arttı. Dünya standartlarını belirleten 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı sayısı da 45'e yükseldi. Türkiye bu rakamla 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısında dünya birincisi oldu.