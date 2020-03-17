İşte ülkelere göre kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı! Türkiye listede...

2016'da 33 bin olan yoğun bakım ünitesi sayısı şehir hastanelerinin bir çok ilimizde hizmete geçmesiyle kısa sürede daha da yükseldi. 2019 rakamlarına göre ise Türkiye'de erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi 25 bin olurken çocuk ve bebek yoğun bakım üniteleri hesaba katıldığında bu rakam 38 bine ulaştı.