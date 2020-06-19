Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre faydalı ve zararlı yiyecekler
Tüketilen besinlerin insan vücuduna zararlı mı yoksa faydalı mı olacağının kan grubuyla alakası olduğu ortaya çıktı. Sağlık uzmanları insanların kan gruplarına göre beslenmesi gerektiğini vurguladı. Bazı besinler her ne kadar faydalı değerler barındırsa da, uyumsuz kan grubu nedeniyle insan vücuduna zarar verebiliyor. Peki hangi grubu ne yemeli? İşte kan grubuna göre faydalı ve zararlı yiyecekler.
19.06.2020 06:29
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Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?
İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...
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