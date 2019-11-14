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Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri + veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

14.11.2019 11:59 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:59
Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler hangileri? Bunları yemeyin

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

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