Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Eğer vaktinde tedbir almazlarsa ileride ciddi hastalıklar onları bekliyor. Lösemi, lenfoma ve yumuşak doku kanseri yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada vitiligo, sedef gibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor. İltihaplı romatizmalar ise üçüncü sırada yer alıyor."