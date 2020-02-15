Haberler Galeri Sağlık Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Havaların soğuması, kış aylarının sert koşullarda geçmesi nedeniyle hastalıklar yakamızı bırakmıyor. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalıklardan uzak durmanın başında geliyor. Öte yandan bağışıklık sisteminin zayıf olması kansere yakalanma riskini de arttırıyor. İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Dr. Görmez ayrıca amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı. Peki kanserden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

15.02.2020 16:14 - Son Güncelleme: 15.02.2020 16:22
Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve üst solunum yolu hastalıkları hemen herkesin yakasına yapıştı. Halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve vücut ağrısı şikayetiyle hastanelere koşanların sayısı arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklık sistemi zayıf olanların gribi ağır geçirdiğini söyleyen İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Yılın büyük bölümünü gripli geçirenlerin dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Görmez, amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı.

Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

'VAKTİNDE ÖNLEM ALIN'
Tüm rahatsızlıkların temelinde bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmıyor olmasının yattığını dile getiren Dr. Ülkü Görmez, şöyle devam etti: "Sık grip olanların üstünde durması gereken konu bağışıklık sistemi.

Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Eğer vaktinde tedbir almazlarsa ileride ciddi hastalıklar onları bekliyor. Lösemi, lenfoma ve yumuşak doku kanseri yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada vitiligo, sedef gibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor. İltihaplı romatizmalar ise üçüncü sırada yer alıyor."

Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

BÜNYEMİZ ZAYIF!
Türkiye'deki her 10 kişiden 8'inin bağışıklığının zayıf olduğunu anlatan Dr. Ülkü Görmez, amansız hastalıkların bu kadar yaygın olmasını bu duruma bağladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın
Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın