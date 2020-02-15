Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Havaların soğuması, kış aylarının sert koşullarda geçmesi nedeniyle hastalıklar yakamızı bırakmıyor. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalıklardan uzak durmanın başında geliyor. Öte yandan bağışıklık sisteminin zayıf olması kansere yakalanma riskini de arttırıyor. İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Dr. Görmez ayrıca amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı. Peki kanserden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
15.02.2020 16:14
- Son Güncelleme: 15.02.2020 16:22
Bağışıklık sistemi zayıf olanların gribi ağır geçirdiğini söyleyen İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Yılın büyük bölümünü gripli geçirenlerin dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Görmez, amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı.
Eğer vaktinde tedbir almazlarsa ileride ciddi hastalıklar onları bekliyor. Lösemi, lenfoma ve yumuşak doku kanseri yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada vitiligo, sedef gibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor. İltihaplı romatizmalar ise üçüncü sırada yer alıyor."
DİĞER GALERİLER