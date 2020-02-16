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7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

Yemeklere lezzet katmak için sık sık kullandığımız sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak, yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra sağlığımıza kattığı faydaları da son derece mükemmeldir. Özellikle çiğ bir şekilde tüketilen sarımsak güçlü bir ilaç olur. Peki bu doğal şifacıyı 7 gün boyunca balla tüketirseniz ne olur? İşte sarımsak toniği olarak bilinen sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi...

16.02.2020 18:59 - Son Güncelleme: 16.02.2020 19:02
7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.

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7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.

7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

ÖZELLİKLE BU KIŞ GÜNLERİNDE...

Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.

7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

Özellikle bu kış günlerinde ilaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.

7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.

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