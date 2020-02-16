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7 gün üst üste sarımsak toniği tüketirseniz... İşte mucizevi tarif!

Yemeklere lezzet katmak için sık sık kullandığımız sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak, yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra sağlığımıza kattığı faydaları da son derece mükemmeldir. Özellikle çiğ bir şekilde tüketilen sarımsak güçlü bir ilaç olur. Peki bu doğal şifacıyı 7 gün boyunca balla tüketirseniz ne olur? İşte sarımsak toniği olarak bilinen sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi...

16.02.2020 18:59 - Son Güncelleme: 16.02.2020 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





