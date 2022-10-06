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Haberler Sağlık Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, bilim insanları, bir kalp sorununun erken belirtilerini tespit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi. Söz konusu programın kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek çalıştığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
06.10.2022 15:53 - Son Güncelleme: 06.10.2022 15:53
Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, bilim insanları, bir kalp sorununun erken belirtilerini tespit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi.

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Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

Söz konusu programın kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek çalıştığı belirtildi.

Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

88 bin İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, kalp krizi ve felç vakalarının yüzde 54'ünün ve kalp hastalığından ölümlerin yüzde 58'inin tahmin edilebildiği açıklandı.

Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

Araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alicja Rudnicka ve diğerler meslektaşları, bu programın kalp hastalığından kaynaklanan riskler için mevcut yöntemlerden daha iyi bir tahmin sağladığını söyledi.

Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz belli oluyor! Bilim insanlarından şoke eden açıklama! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...

Doktorlar, testin düzenli göz kontrolleri sırasında kalp sağlığını kontrol etmek için kullanılabileceğini söyledi.

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