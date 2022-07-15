Göz altı torbalarına veda edin! Morluğu, şişliği yok ediyor! 1 haftada etkisini fark edeceksiniz!
Göz altı torbaları genetik faktörler nedeniyle oluşabileceği gibi bir çok çevresel etken de göz altlarında şişlik, morluk ve halkalı görünüm oluşturabilir. Peki, göz altı torbaları nasıl geçer? Göz altı torbalarına ne iyi gelir? İşte merak edilenler...
Piyasada göz altı bölgesindeki şişkinliği , torbaları gidermeye ve aydınlatmaya yardımcı olduğunu iddia eden sayısız ürün olmasına rağmen, bunlar her zaman işe yaramaz.
Daha fazla su içmek ve soğuk kompres uygulamak göz torbalarının hızla küçülmesine yardımcı olabilir, ancak uzun vadede görünümlerini azaltmanın tek yolu birkaç yaşam tarzı değişikliği yapmaktır.
GÖZ ALTI TORBALARI NASIL GEÇER?
Göz altı torbalarınızdan tamamen kurtulmak istiyorsanız, düzenli olarak uygulama yapmaya devam etmeniz gerekmektedir.
Bu 3 yöntemle birlikte verilmiş olan ipuçlarını uygulayarak göz altınızdaki şişliklerin gözle görülür şekilde geçmesini sağlayabilirsiniz.
Bu yöntemler hemen etkisini gösterse de daha kalıcı ve gerçek sonuçlar için en azından 20 gün düzenli uygulama yapmanız gerektiğini unutmayın.
Yöntemleri dönüşümlü olarak uygularken verilen diğer ipuçlarına dikkat etmelisiniz.
ÇAY POŞETLERİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
Çay sadece yudumlamak için değildir. Göz altı morlukları ve torbalanmalara yardımcı olması için aslında kafeinli çay poşetleri kullanabilirsiniz.
Çaydaki kafein güçlü antioksidanlar içerir ve cildinize kan akışını artırabilir. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruduğu ve yaşlanma sürecini potansiyel olarak yavaşlattığı söylenir.
İki çay poşetini 3 ila 5 dakika demleyin. Çay poşetlerini buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın. Ardından fazla sıvıyı sıkın ve göz altı bölgenize uygulayın. Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika bekletin En az 1 hafta boyunca her gün uygulayın.
DÜZENLİ SOĞUK PRESS YAPIN!
O pahalı kremleri atın. Koyu halkalardan kurtulmak, zaten sahip olduğunuz malzemeleri kullanarak yaptığınız soğuk kompres kullanmak kadar basit olabilir. Bölgeye soğuk uygulamak, geçici bir rahatlama için kan damarlarının hızla daralmasına yardımcı olabilir.
Soğutulmuş çay kaşığı, buz dolabından çıkarılmış soğuk salatalık ya da ıslak bir bez kullanabilirsiniz. Yuvarlak makyaj pedlerini ikiye kesip, ıslatarak dondurucuya koyabilirsiniz. Uygulamadan önce cildinizin aşırı donmasını önlemek için kompresini yumuşak bir bezle sarın Sonuçları görmek için kompresi birkaç dakika uygulamanız yeterlidir