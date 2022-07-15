Göz altı torbalarına veda edin! Morluğu, şişliği yok ediyor! 1 haftada etkisini fark edeceksiniz!

Piyasada göz altı bölgesindeki şişkinliği , torbaları gidermeye ve aydınlatmaya yardımcı olduğunu iddia eden sayısız ürün olmasına rağmen, bunlar her zaman işe yaramaz.

Daha fazla su içmek ve soğuk kompres uygulamak göz torbalarının hızla küçülmesine yardımcı olabilir, ancak uzun vadede görünümlerini azaltmanın tek yolu birkaç yaşam tarzı değişikliği yapmaktır.